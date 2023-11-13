شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على اتفاقية منع الازدواج الضريبى على أرباح النقل الجوى بين مصر والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنتى العلاقات الخارجية والسياحة والطيران المدنى والطيران المدنى بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وجمهورية البرازيل بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبى على الأرباح الناتجة من النقل الجوى الموقعة بتاريخ 9 /5/2023. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين. ووفقا للتقرير يهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبى للأرباح الناتجة من النقل الجوى وتعزيز الطيران التجارى بين البلدين وللأرباح الناتجة من تشغيل الطائرات فى الحركة الجوية الدولية والمكاسب الناتجة من نقل ملكية طائرة تعمل فى الحركة الجوية والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات كما يهدف إلى منح معاملة مماثلة لكلا البلدين.

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