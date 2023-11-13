شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستقبل وفدا طلابيا خلال الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة اليوم ، فى المجموع علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تفاصيل مشروع القانون، والذي يأتي نقله نوعية، ويعد استكمالا لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له ولتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة الأم الكافلة أو الحاضنة وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.