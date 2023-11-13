شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "زراعة النواب": اتفاق مصرى كندى لتعزيز آليات الزراعة الذكية مناخيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 ملايين دولار كندى، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية.

واستعرض النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق مشيراً إلي أنه يهدف إلى تعزيز آليات الزراعة الذكية مناخياً كوسيلة فعالة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية لدعم القدرة على التكيف المناخي لدى الفئات الفقيرة الأكثر تأثراً بالمجتمعات الريفية بالأراضي القديمة والحديثة بالدولة المصرية من خلال تطوير وتطبيق التقنيات التي تعتمد على الطبيعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لضمان تحقيق الأمن الغذائي.

وقال الحصري، إن الاتفاق من شأنه المساهمة في تطبيق نظم الزراعة الذكية مناخيا، في جمهورية مصر العربية لما لها من مردود إيجابي علي قطاع الزراعة بالحفاظ علي جودة الأراضي الزراعية والحد من استخدام المدخلات الزراعية الضارة لتحقيق انتاج زراعي عالي الجودة والعائد، مع الحفاظ علي استدامته اعتمادا علي كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، فضلا عن كونها نهجا مطوراً لمفاهيم الزراعة المستدامة التي تساعد علي توجيه النظم الزراعية بصورة فعالة لتحقيق الأمن الغذائي بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 لتحسين جودة حياة المواطن المصري وتحقيق نمو مستدام والحفاظ علي الموارد الطبيعية والنظم البيئية لتعزيز ريادة مصر علي الصعيد الدولي في هذا المجال.