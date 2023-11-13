شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية ينعى مصور قناة القاهرة الإخبارية شهيد الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر ورئيس حزب إراده جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية في غزه بعد قيام إسرائيل بقصف محيط مستشفى الشفاء، حيث كان المصور متواجدا هناك لنقل أحداث قصف المستشفى، وكان يقوم بواجبه لنقل الأحداث عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وكان أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الاخبارية بالشركة المتحدة للاعلام القاهرة، كتب على حسابه فيسبوك أن القناة فقدت البث بمحيط مستشفى الشفاء بغزة، وأنقطع الاتصال مع طاقمنا، وعلمت الآن بنبأ استشهاد المصور وإصابة زميل آخر.

وقال الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الإعلامي باسم التحالف إن إسرائيل تواصل القصف العنيف على محيط مستشفى الشفاء، ولا تعبأ بأي نداءات دولية لوقف هذا القصف وحماية مجمع الشفاء الطبي والجرحى والمصابين بداخله وأيضا الأطباء والمواطنين المتحصنين به.

وأكد أن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية يقدمون خالص العزاء لأسره المصور الفقيد وأيضا للإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للإعلام وكل العاملين بها لاستشهاد مصور قناة القاهره الإخباريه.