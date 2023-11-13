"النشرة": حسم قرار التمديد لقائد الجيش

علمت "النشرة" ان توافقاً سياسياً بين مكونات حكومة تصريف الاعمال قضى بحسم قرار التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، "وسط تمنيات داخلية روحية وسياسية، وخارجية، للحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية، وعدم الدخول بتجارب في الفترة الحالية الحساسة حدودياً واقليمياً".

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