أشار المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، إلى أنّ "متابعةً للإنذارات في الشّمال ولموضوع تسلّل قطعة جوّيّة معادية، فالحديث عن إنذار كاذب". وزعم، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "مسلّحين قاموا قبل قليل بإطلاق قذائف من ​لبنان​ نحو منطقة نطوعا ونحو موقع عسكري في شتولا"، لافتًا إلى أنّ "الجيش يقصف مصادر إطلاق النّار في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي نفى تسلل قطعة جوية من شمال إسرائيل: مسلحون أطلقوا قذائف من لبنان نحو نطوعا وشتولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.