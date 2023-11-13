"النشرة": غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي بين عيتا الشعب ورميش وبين بنت جبيل وعيناثا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "غارات جوية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي بين بلدات عيتا الشعب ورميش وبين بنت جبيل وعيناثا". كما تعرضت اطراف الناقورة لقصف مدفعي اسرائيلي.

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