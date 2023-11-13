عزالدين شكرت القرم على تأمين الكهرباء لسنترال صور

توجّهت رئيسة لجنة المرأة والطّفل النّيابيّة النّائبة ​عناية عزالدين​، بالشّكر إلى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​جوني القرم​، على تجاوبه مع مطالبتها بتأمين ​التيار الكهربائي​ لسنترال ​صور​.

وأشارت إلى أنّ "القرم عمِل بالتّعاون مع هيئة "​أوجيرو​" على تأمين مولّد جديد"، مشدّدةً على ضرورة اتخاذ "إجراءات أكثر استدامةً، مثل ربط السنترال بخطّ الخدمات، ما يؤمّن انتظام العمل في سنترال صور". وأكّدت "استمرار متابعتها لهذه القضيّة مع الوزارات المعنيّة كافّة، للوصول إلى الحلّ المستدام والمناسب".

وكانت عزالدين قد أجرت يوم امس اتصالًا بالقرم، عرضت خلاله مشكلة توقّف المولّد الّذي أمّنته "أوجيرو" لسنترال صور في فترة سابقة عن العمل، وخروجه عن الخدمة.