أبي رميا اطلع من ياسين على تفاصيل خطة الطوارئ الحكومية وبحثا بشؤون جبيلية وبيئية

اطّلع عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​سيمون أبي رميا​، من وزير البيئة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ناصر ياسين​، على تفاصيل خطّة الطّوارئ الحكوميّة، كون ياسين هو المنسّق بين الوزارات للخطّة.

وتناول اللّقاء شؤونًا جبيليّة إنمائيّة وبيئيّة، لا سيّما ملف معمل ومطمر حبالين، بعد مساهمة "UNDP" في توسيع خلايا الطّمر، وطرح أبي رميا المساعدة لتكون إدارة المعمل حكيمة ومسؤولة. كما تطرّق اللّقاء إلى إسهام المصانع والمعامل والوحدات السكنيّة في تكلفة جمع و​معالجة النفايات​، عبر رسوم توضع من قبل البلديّة، والملحوظة في مشروع قانون وضعته الحكومة يعدّل المادّة 28 للقانون 80/2018 للغاية.