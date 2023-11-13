شجبت كتلة "الاعتدال الوطني"، خلال لقائها مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، "الإجرام الإرهابي الّذي يقوم به الكيان الصّهيوني في غزة وفلسطين"، مشيدةً بـ"موافق المفتي دريان الوطنيّة، والتّضامن مع الشعب الفلسطيني من قتل الأطفال والنّساء والشّيوخ والتّدمير الممنهج".
ونوهّت الكتلة بـ"الجهود والمساعي الّتي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لتجنيب لبنان الحرب مع العدو الإسرائيلي". وتطرّقت الكتلة في بحثها مع دريان، إلى التّمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان.
كانت هذه تفاصيل خبر كتلة "الاعتدال الوطني" زارت دريان: ننوه بجهود ومساعي ميقاتي لتجنيب لبنان الحرب مع العدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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