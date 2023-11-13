كتلة "الاعتدال الوطني" زارت دريان: ننوه بجهود ومساعي ميقاتي لتجنيب لبنان الحرب مع العدو

شجبت كتلة "الاعتدال الوطني"، خلال لقائها مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​، في دار الفتوى، "الإجرام الإرهابي الّذي يقوم به الكيان الصّهيوني في ​غزة​ و​فلسطين​"، مشيدةً بـ"موافق المفتي دريان الوطنيّة، والتّضامن مع ​الشعب الفلسطيني​ من قتل الأطفال والنّساء والشّيوخ والتّدمير الممنهج".

ونوهّت الكتلة بـ"الجهود والمساعي الّتي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، لتجنيب ​لبنان​ الحرب مع العدو الإسرائيلي". وتطرّقت الكتلة في بحثها مع دريان، إلى التّمديد لقائد الجيش العماد ​جوزيف عون​ والمدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء ​عماد عثمان​.