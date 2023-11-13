انسحاب السيناتور الجمهوري تيم سكوت من السباق إلى الرئاسة الأميركية

انسحب السّيناتور الأميركي تيم سكوت، من السّباق لنيل ترشيح ​الحزب الجمهوري​ للانتخابات الرئاسية عام 2024، في خطوة جديدة لأحد خصوم الرّئيس الأميركي السّابق ​دونالد ترامب​.

وأظهرت نتائج استطلاعات الرّأي الّتي جمعها موقع "ريلكلير بوليتيكس" المتخصّص، أنّ السّيناتور عن كارولاينا الجنوبيّة يحلّ في المرتبة السّادسة بين المرشّحين لنيل بطاقة الحزب الجمهوري، مع دعم نسبته 2,5%.

وأعلن سكوت تعليق حملته، مشيرًا إلى أنّ "النّاخبين وجّهوا رسالةً واضحةً، وقالوا لي إنّ الوقت غير مناسب لترشّحي الآن".

وكان تيم سكوت قد أعلن في أيّار الماضي، ترشّحه رسميًّا، بعدما زار ولايات أميركيّة رئيسيّة لمدّة أشهر. وهو كان من بين المرشّحين الخمسة الحاضرين خلال المناظرة التّلفزيونيّة الثّالثة للجمهوريّين الأربعاء الماضي، الّتي غاب عنها ترامب.