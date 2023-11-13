"طيران الإمارات" أعلنت تقديمها طلبية بقيمة 52 مليار دولار لشراء 95 طائرة "بوينغ"

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، تقديم طلبيّة بقيمة 52 مليار دولار، لشراء 95 طائرة "بوينغ"، في أكبر صفقة حتّى الآن ضمن معرض دبي للطيران 2023.
وأوضحت أنّها ستشتري 55 طائرة "بوينغ" من طراز "777-9 إس"، و35 أخرى من طراز "777-8 إس"، وستضيف 5 طائرات من طراز "787 دريملاينر" إلى طلبيّة سابقة كانت تشمل 30 من هذه الطّائرات، لتصبح بذلك الطّلبيّة 35 طائرة.
وأكّد رئيس مجلس إدارة "طيران الإمارات" الشّيخ أحمد بن سعد آل مكتوم، خلال مؤتمر صحافي في دبي، أنّ "هذه الطّلبيّة تمثّل استثمارًا كبيرًا يثبت التزام دبي بمستقبل الطّيران"، مشيرًا إلى أنّه يُتوقع أن تُسلّم طائرات "777-9 إس" عام 2025 و"777-8 إس" في 2030.
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