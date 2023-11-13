شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدن هندية بين أكثر 10 مدن تلوثاً في العالم بعد احتفالات «ديوالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - رويترز

انضمت مدينتان هنديتان الاثنين لنيودلهي لتصبح المدن الثلاث ضمن قائمة المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم، بسبب وجود كميات كبيرة من الدخان في الهواء غداة إطلاق المحتفلين ألعاباً نارية بمناسبة عيد ديوالي، وهو عيد الأنوار الهندوسي الذي يقام سنوياً.

وجاءت مدينة نيودلهي كالعادة في المركز الأول كأكثر مدن العالم تلوثاً، وبحسب مجموعة (آي.كيو إير) السويسرية لقياس مستويات جودة الهواء يبلغ مؤشر جودة الهواء فيها 407 مما يضعها في تصنيف «خطر».

وجاءت مومباي، العاصمة المالية للهند، في المرتبة السادسة مع مؤشر جودة هواء يبلغ 157، بينما احتلت كولكاتا في شرق البلاد المركز السابع مع مؤشر جودة هواء 154.

ويؤثر مستوى مؤشر جودة الهواء ما بين 400 إلى 500 سلباً في الأصحاء بينما يشكل خطراً على المرضى، في حين أن المستوى ما بين 150 إلى 200 يسبب عدم ارتياح لمن يعانون مشكلات خاصة بمرض الربو والرئة والقلب، ويعتبر المستوى من 0 إلى 50 جيداً.

وبدأت طبقة سميكة من الضباب الدخاني في الانتشار في نيودلهي منذ الليلة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع معدل مؤشر جودة الهواء إلى مستوى مثير للقلق بلغ 680 بعد منتصف الليل.

وتحظر السلطات كل عام الألعاب النارية في العاصمة، لكن يبدو أن هذا الحظر نادراً ما يتم تطبيقه.