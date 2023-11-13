انت الان تتابع خبر العراق وإيران يبحثان التنسيق الأمني الثنائي في ملفات ضبط الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وجرى، خلال اللقاء، البحث في أوجه التعاون المختلفة بين العراق وإيران، في ما يتعلق بحفظ الأمن الداخلي، وملاحقة الجريمة المنظمة، والتأكيد على التنسيق الأمني الثنائي في ملفات ضبط الحدود، ومحاربة تجارة المخدرات، التي تمثل تحدياً مشتركاً للبلدين".



وأضاف: "أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أهمية التعاون بين جهازي الشرطة في البلدين، لإنفاذ القانون، وبسط الأمن والاستقرار، بما يعزز تنمية الشراكة والتبادل التجاري والتكامل في ملفات اقتصادية مختلفة".

