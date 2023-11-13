انت الان تتابع خبر "أوبك" تعدل توقعاتها لنموا للطلب على النفط خلال 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأبقت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر الاثنين على "توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي، والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا".

وفي تقرير شهر تشرين الاول الماضي، كانت "أوبك" تتوقع أن "يصل نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا، أي دون تغيير عن التوقعات في كانون الاول".



ومن جهة أخرى، عدلت أوبك توقعاتها "لنمو المعروض النفطي من خارج الدول الأعضاء فيها بالرفع إلى 1.8 مليون برميل يوميا للعام الجاري".

وأبقت المنظمة على توقعاتها "لنمو إنتاج النفط لدى الدول غير الأعضاء لديها إلى 1.4 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن توقعاتها في تشرين الاول الماضي".

وقالت أوبك إن "إنتاج الخام لدى الدول الأعضاء قد ارتفع في تشرين الاول الماضي ليصل إلى 27.9 مليون برميل يوميا".

