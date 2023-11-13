انت الان تتابع خبر اتحاد الكرة: تعديل قرار العقوبات في قضية الزوراء والطلبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "اجتمعت لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الاثنين، وناقشت طلبَ الاستئناف المقدم من قبل نادي الطلبة الرياضيّ بالعددِ (بلا) بتاريخ 19/10/2023 على قرارِ لجنة الانضباط بالعدد 155 في تاريخ 18/10/2023، وطلب الاستئناف المقدم من قبل نادي الزوراء الرياضيّ بالعدد (بلا) بتاريخ 19/10/2023، وبعد الاطلاع على الأولياتِ الخاصة بالدعوى، تقرر قبولهما من الناحيةِ الشكلية، وتبين من خلال أوليات الدعوى أن نادي الزوراء قد تعاقدَ مع اللاعب ( لؤي ماجد صبري العاني) بتاريخ 1/8/2022 لغاية 1/8/2023، وبعدها قامَ نادي الزوراء ( بتمديد عقد اللاعب ) بتاريخ 31/7/2023 لمدة موسم واحد تبدأ من 31/7/2023 ولغاية 1/8/2024، وخلال هذه الفترة تعاقد اللاعبُ مع نادي الطلبة الرياضي بالعقد المرقم 3 بتاريخ (11/6/2023)، وقد تمّ حصول لجنة الاستئناف على نسخةٍ من العقد المذكور موقعةٍ من قبل اللاعب ورئيس نادي الطلبة على الرغم من إنكاره من قبل وكيل نادي الطلبة حسب اللائحة المقدمة بتاريخ 11/10/2023 الى لجنةِ الانضباط، وإنكاره من قبل وكيلِ اللاعب حسب اللائحةِ المقدمة الى لجنةِ الانضباط بتاريخ 9/10/2023، وعدّه عقدَ تفاوض، وبعد الاستفسار المقدم من لجنةِ الاستئناف الى مدير التسجيل والانتقالاتِ في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم بتاريخ 7/11/2023 فيما إذا كان اللاعب محلياً أم مسجلاً كجنسية غير عراقيةٍ في نظامي التسجيل والانتقالات في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، تبين أن اللاعبَ مسجلٌ كلاعب عراقي ( محلي ) حسب البطاقة الوطنيّة المرقمة 199798794742 والصادرة بتاريخ 17/7/2019 من مديريةِ الجنسية والمعلومات المدنية.. ولكل ما تقدم قررت اللجنة :-1- إلغاء قرار لجنة الانضباط بالعدد 155 في 18/10/2023 كونه جاءَ مخالفاً للوائح لجنةِ المسابقات ولائحة الانضباط .

2- إيقاف اللاعب ( لؤي ماجد صبري العاني) عن اللعبِ لمدة تسعة أشهر استناداً الى نص المادة (9/10) من لائحةِ الانضباط .

3- إلزام اللاعب بدفع غرامةٍ ماليةٍ مقدارها (20,000,000) ( عشرون مليون دينار عراقي ) استناداً الى نص المادة (9/3) من لائحة الانضباط .

4- إلزام اللاعب بدفع غرامةِ (تعويض) الى نادي الزوراء مقدارها (50,000,000) ( خمسون مليون دينار عراقي لا غير )، وذلك لما أصاب النادي من أضرارٍ ماديةٍ كبيرةٍ لما قامَ به اللاعب ضد النادي حسب المادة (9/3)، وبدلالةِ المادة (14/3) من لائحة الانضباط .

5- منع نادي الطلبة من تسجيل اللاعبين لفترة انتقاليةٍ واحدةٍ استناداً للمادة (8/5)، وبدلالة المادة (22) من لائحةِ الانضباط .

6- في حال تكرار المخالفة من قبل النادي أو اللاعب تكون العقوبةُ أشد استناداً الى نص المادة (38/3) من لائحة الانضباط.

7- تعدُّ بطاقة اللاعب لنادي الزوراء استناداً للعقد الموقع بين الطرفين في 31/7/2023 ".

