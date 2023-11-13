الخارجية التشيكية تعلن إجلاء شخصين من قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، اليوم الإثنين، أن وزارة الخارجية تمكنت من إجلاء شخصين من قطاع غزة.

وقال ليبافسكي حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" أن الشخصين اللذين تم إجلاؤهم هما مواطن تشيكي وأحد أفراد أسرته.

وأضاف الراديو أنه لا يزال 9 أشخاص، وهم أشخاص يحملون الجنسية التشيكية أو من أفراد أسرهم المقربين، في انتظار أن يتم إجلاؤهم، فيما رفضت الوزارة الكشف عن أسمائهم أو أي تفاصيل آخرى بشأنهم لأسباب تتعلق بسلامتهم.

وفي سياق متصل قالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين إن دار الضيافة التابعة لها فى رفح أصيبت أمس الأحد بأضرار جسمية جراء تعرضها لغارات شنتها القوات البحرية الإسرائيلية .

وأشارت المنظمة - في بيان لها بجنيف اليوم - إلى أن موظفي الأمم المتحدة الدوليين الموجودين في رفح كانوا قد غادروا المبنى قبل 90 دقيقه فقط من الغارة، ولم ترد أنباء عن إصابات بينهم رغم أن دار الضيافة تعرضت لأضرار بالغة .

ومن جانبه، قال المفوض العام لأونروا فيليب لازارينى إن الهجوم هو مؤشر آخر على أنه لا يوجد مكان آمن فى غزة، لا الشمال ولا المناطق الوسطى ولا الجنوب، مؤكدا أن تجاهل حماية البنية التحتية المدنية التي تشمل مرافق الأمم المتحدة والمستشفيات والمدارس والملاجئ هو دليل على مستوى الرعب الذي يعيشه المدنيون في غزة ، لافتا إلى أن مباني ومرافق الأمم المتحدة تستضيف حاليا ما يقرب من 780 ألف نازح ينبغى حمايتهم في جميع الأوقات .

وأكدت المنظمة الدولية أنها تشارك إحداثيات كافة منشآتها في مختلف أنحاء قطاع غزة مع أطراف النزاع، مشيرة إلى أنه تمت مشاركة إحداثيات دار الضيافة لموظفي الأمم المتحدة الدوليين مرتين، بما فى ذلك يوم 10 نوفمبر الجاري.

ونوهت المنظمة بأنها سجلت خلال الشهر الماضى أضرارا جانبية ومباشرة لأكثر من 60 من منشأة من مرافقها ، معظمها مدارس، وتأوى كل واحدة منها آلاف المدنيين فى مختلف أنحاء قطاع غزة وأضافت الأونروا أنه من بين مجموع المرافق المتضررة، 70 % منها جنوب وادى غزة في المناطق الوسطى والجنوبية، بما في ذلك رفح وخان يونس .