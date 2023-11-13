فوز 31 مواطنًا في قرعة الحج العلنية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

أجرت مديرية أمن جنوب سيناء، اليوم الاثنين، قرعة الحج العلنية، والتي تقام تحت رعاية وزارة الداخلية، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك في حضور اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد أبو باشا، مفتش الداخلية، واللواء عصام غانم، مدير إدارة البحث الجنائي بجنوب سيناء وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني جنوب سيناء المتقدمين لقرعة الحج.

وفاز في القرعة 31 مواطنًا على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء، بواقع 4 من مدينة رأس سدر، وواحد من مدينة أبورديس، و10 من مدينة شرم الشيخ، و3 من مدينة دهب، و5 من مدينة نويبع، و8 من مدينة طور سيناء.

كما جرى إدراج 17 مواطنا ضمن قائمة الاحتياط، بواقع 3 من مدينة رأس سدر، و6 من مدينة شرم الشيخ، وواحد من مدينة دهب، و3 من مدينة نويبع، و4 من مدينة طور سيناء.

وهنأ السكرتير العام الفائزين بقرعة الحج، نيابة عن محافظ جنوب سيناء، مؤكدًا على ثقته في أن يكونوا خير واجهة مشرفة وخير سفراء للمحافظة خلال أداء شعائر الحج، وحمٓلهم أمانة الدعاء لمصر والدول العربية بالاستقرار والأمن والأمان، وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية والاستقرار.

وأكد أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يحرص كل عام على لقاء الحجاج قبل سفرهم، واهدائهم ملابس الإحرام، وتوفير أنوبيس لنقلهم إلى المطار، إضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالسفر والعودة.