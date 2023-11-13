فيديو.. لحظة النطق بالحكم على قاتل "طفل دمشليت" في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، بالإعدام شنقًا لعامل، وذلك لإدانته بقتل طفل والتخلص منه بإلقائه في الزراعات بنطاق مركز دكرنس وسرقة توك توك يستقله والمعروفة إعلاميا بقضية "طفل ديمشلت" لرغبته في سرقته والتخلص من ديونه وحددت جلسة للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربينى، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الله مطاوع، محمد منسي عبد الرحمن، والسيد عبده منصور، وأمانة سر محمود السيد محمود والسيد مصطفى في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كانت الجلسة الماضية شهدت إخراج المتهم من القفص لمناقشته في الواقعة، حيث أكد أنه متزوج ولديه طفلان ولا يتناول أي عقاقير سوى علاج فيروس سي.

وبسؤال هيئة المحكمة له عن الواقعة وأداة الجريمة "الحديدة" المضبوطة بحوزته، نفى ارتكابه الواقعة أو علمه بها، أو كونه مديونًا لأشخاص ليقوم بارتكاب تلك الجريمة .

وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية أحال المتهم "إبراهيم.إ.ا"، وشهرته "أبو نعمة"، 34 عامًا عامل عادي ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس "محبوسًا" في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 30 أبريل 2023 قتل المجني عليه الطفل "إبراهيم نادر السيد يونس"، من غير سبق إصرار او ترصد بأن قام ضربه على رأسه بأداة "حديدية" 3 ضربات قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه سرق المنقولات "دراجة آلية وهاتف محمول" المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام حال استقلال المجني عليك الدراجة البخارية قيادته.