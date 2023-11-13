شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين عن استشهاد أحد أطقم القاهرة الإخبارية: المجد لأرواح الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر خالد البلشى نقيب الصحفيين بيانا للتنديد بجريمة استهداف أطقم قناة القاهرة الإخبارية فى غزة.

وقال البلشى: لازالت جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الصحفيين وناقلي الحقيقة في فلسطين مستمرة، وآخرها استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية وإصابة صحفي آخر في قصف لمحيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، طبقا لما أعلنه الزميل أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

أوضح أن الجريمة بحق الزميلين تأتي بعد جريمة أخرى وهي قطع الاتصالات عن المستشفى وعن الصحفيين مما عطل وصول الخبر وربما عطل جهود الإنقاذ.

أضاف: "رسالة إجلال وتحية للزميلين ولفريق القاهرة الإخبارية على أرض فلسطين والذي يصر على نقل الحقيقة في ظروف شديدة الصعوبة وسط قصف صهيوني همجي.. وخالص العزاء للزملاء في قناة القاهرة الإخبارية، قلوبنا معكم وتحية إجلال وتقدير لكل من يصر على تأدية عمله وإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة.

تابع: مرة أخرى، نجدد دعوتنا لمحاكمة مرتكبي جرائم إستهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة على ارض فلسطين كمجرمي حرب ونطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم العدوان الصهيوني ضد الصحفيين والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من خمسين شهيداً.

قال: معاً لوقف الحرب.. يسقط الإحتلال.. الحرية لفلسطين..المجد لأرواح الشهداء.. المجد لشهداء الصحافة.. المجد للصمود الفلسطيني وعاشت فلسطين حرة.