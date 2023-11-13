شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"إعلام النواب": زيارة المتحدة للعريش يبرز دعم الشعب المصرى للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الروائية ضحى عاصى عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم القضية الفلسطينية والتي كان آخرها زيارة وفد إعلامى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، مستشفى العريش العام، حيث تفقد الوفد المستشفى وزار المصابين الفلسطينيين للاطمئنان عليهم.

وقالت "عاصي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ما تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دول وظني ويبرز دعم الدولة المصرية سواء علي المستوي الرسمي أو المستوي الشعبي وكل مؤسساته الحكومية والقطاع الخاص لدعم القضية الفلسطينية.

وأوضحت "عاصي" أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أهم اختصاصاتها الإنتاج الفني وهو ما يؤكد أن الفن المصري ليس منفصلا عن قضايا العرب جميعا وعلي رأسهم القضية الفلسطينية.

وأشارت إلي أن جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم القضية الفلسطينية من أهم دلالاتها توجيه رسالة للعالم أجمع أن مصر بكل طوائفها تدعم القضية الفلسطينية وتنتصر للإنسانية بشأن الأحداث التي تشهدها غزة.

وأكدت علي أن القضية الفلسطينية حلها يمكن في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنة موقف الدولة المصرية بشأن دعم القضية الفلسطينية.

وزار وفد إعلامى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، مستشفى العريش العام، حيث تفقد الوفد المستشفى وزار المصابين الفلسطينيين للاطمئنان عليهم.