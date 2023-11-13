شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط نائب التنسيقية: قافلة "المتحدة" لأهالى غزة رسالة لكل الكيانات الاستثمارية بأهمية الدور المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بقافلة مساعدات للأشقاء في غزة، هو دور مجتمعي ليس بجديد حيث أن المتحدة كانت من قبل خصصت عوائد مهرجان العلمين لصالح حياة كريمة في رسالة إنسانية من القائمين على هذا الصرح الإعلامي الذى استطاع في وقت قياسي أن يكون أحد الأركان الرئيسية في القوة الناعمة المصرية بانتشارها وتنوع أدواتها الاعلامية المختلفة.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن الشركة المتحدة أصبحت حريصة على الدور المجتمعي لترسل رسالة لكل الكيانات الاستثمارية في مصر بأن الدور المجتمعي واجب وحق للمجتمع الذى هو صاحب الفضل في أي نجاح لأي مؤسسة استثمارية أيا كان نشاطها، وتأتي الرسالة الآخرى في الوفد الرفيع من قيادات الشركة و رموز من الإعلاميين الذى توجه إلى مطار العريش ليقوم بتوصيل المساعدات بنفسه وحرص القيادات على التواجد بأنفسهم للتعبير عن التضامن الكامل مع القضية الفلسطينية عموما وأهالينا في غزة خصوصا على كل المستويات.

ونوه "القط" أن قنوات المتحدة الاخبارية تقوم بدور إعلامي كبير لنقل حقيقة ما يدور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت أحد الأسباب الرئيسية في تصحيح الصورة عن حقيقة ما يتم في حق اهالي غزة من عدوان غاشم يرتقي لجرائم الحرب.