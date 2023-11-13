شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط نائب التنسيقية: قافلة "المتحدة" لأهالى غزة رسالة لكل الكيانات الاستثمارية بأهمية الدور المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن الشركة المتحدة أصبحت حريصة على الدور المجتمعي لترسل رسالة لكل الكيانات الاستثمارية في مصر بأن الدور المجتمعي واجب وحق للمجتمع الذى هو صاحب الفضل في أي نجاح لأي مؤسسة استثمارية أيا كان نشاطها، وتأتي الرسالة الآخرى في الوفد الرفيع من قيادات الشركة و رموز من الإعلاميين الذى توجه إلى مطار العريش ليقوم بتوصيل المساعدات بنفسه وحرص القيادات على التواجد بأنفسهم للتعبير عن التضامن الكامل مع القضية الفلسطينية عموما وأهالينا في غزة خصوصا على كل المستويات.
ونوه "القط" أن قنوات المتحدة الاخبارية تقوم بدور إعلامي كبير لنقل حقيقة ما يدور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت أحد الأسباب الرئيسية في تصحيح الصورة عن حقيقة ما يتم في حق اهالي غزة من عدوان غاشم يرتقي لجرائم الحرب.
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