شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توافق على مشروع قانون للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، المنعقد اليوم، الموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

فيما قررت اللجنة البرلمانية خلال إجتماعها تأجيل نظر طلب الاحاطة المقدم من النائبة سهام بشاى، بشأن تأخر إنشاء توسعات محطة محولات قشيشة الجديدة جهد 66/11 ك.ف سعة 2x 40 م.ف.أ بمركز الواسطى - محافظة بنى سويف، مع تأمينها ببناء سور حولها طبقًا لمتطلبات شرطة الكهرباء.

وقال النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة إن تأجيل المناقشة يأتي لحين اجتماع محافظ بني سويف مع الجهات المعنيه لتخليص كافة الموافقات للبدء في المشروع.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب منح لجنة الطاقة والبيئة عدد من الاختصاصات الهامة وفي مقدمتها السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

يأتي ذلك إلي جانب الجوانب المتعلقة بالطاقة والبيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة