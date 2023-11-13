شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى يثمن إرسال "المتحدة" قافلة مساعدات لغزة: تتفق مع دعوات الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب الحرية المصري، بقيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بإرسال قافلة كبيرة تتجه لمعبر رفح تمهيدا لإرسالها لـ قطاع غزة، مؤكدا أنه يتسق مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير النفقات الإعلانية وتوجيهها إلى الأخوة في فلسطين.

كما أكد الحزب في بيانه، أن مصر لا تدخر جهدا في مساعدة اشقائنا في غزة، وأن تحرك الشركة المتحدة يوضح أن الجميع على المستوى الرسمي والشعبي لديه نفس الموقف الداعم، ونقف مع دولتنا جنبا إلى جنب في جميع قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطيمية، فهي قضينا جميعا.

وتابع الحزب، "أن الرئيس السيسي لم يترك سبيلا إلا واتخذه من أجل وقف إطلاق النار وعودة الحياة في القطاع، ولكن المجتمع الدولي يغض بصره عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ويكيل الأمور بمكيالين، فجميع المدنيين والنساء والأطفال سواء في الحقوق والواجبات".

كما أكد الحزب على ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل إنقاذ الأبرياء، خاصة وأن هذا الصمت يدينه ويجعله مشاركا في هذه الإبادة الجماعية التي تقام في غزة، ولذلك علينا أن نعود امائدة الحوار وحل النزاع سلميا مرة آخرى.