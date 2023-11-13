شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على اتفاقية تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، على الاتفاقية الموقعه بين الهيئة القومية للأنفاق والبنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلي مترو كهربائي.

وتهدف الاتفاقية إلي تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

ويتكون المشروع من أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة (بمن في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية) المعدات المتحركة التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد الإشراف على الإنشاءات .