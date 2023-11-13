شكرا لقرائتكم خبر عن حملة فريد زهران تكشف جدول زياراتها وجولاتها للمحافظات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سالم، مساعد المرشح الرئاسي فريد زهران للشؤون السياسية ومنسق البرنامج الاقتصادي، إن حملة المرشح الرئاسي تستكمل لقاءاتها الجماهيرية بلقاء يوم الجمعة، في مدينة البدرشين، يعقبه مؤتمرات ولقاءات بمحافظة الفيوم يوم السبت المقبل.

وأكد سالم في تصريحات صحفية له أنه سيتم الانتهاء من البرنامج التفصيلي خلال 72 ساعة على الأكثر، وهو ما يتخطى الـ 150 صفحة، وذلك قبل إطلاقها لحوار مجتمعي مع الفئات المعنية بالبرنامج من خبراء ونقابات وجمعيات رجال أعمال فضلًا عن استمرار نشره بالمحافظات.

وتابع: "أننا في الحملة الانتخابية وضعنا برنامجًا نخاطب به المواطن المصري، لمناقشة المشكلات الأساسية التي يمر بها الاقتصاد الوطني، ووضع مجموعة من الحلول والسياسات والبرامج والمشروعات التي تحتاج إرادة جادة لانفاذها".

وأضاف:" رؤيتنا هي خلق اقتصاد سوق اجتماعي يتبنى نهج تنمية اقتصادية حقيقية عبر إحداث تغيير جوهري في الهيكل الاقتصادي وليس فقط التنمية عبر مشروعات البنية التحتية"، مشيرا إلي أن برنامج الحملة يقوم على 6 محاور.