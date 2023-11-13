كتائب القسام: دمرنا دبابة اسرائيلية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105

اعلنت كتائب القسام تدمير دبابة اسرائيلية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105. وفي وقت سابق، اعلنت استهداف 4 آليّات إسرائيليّة في محور شمال غرب ​غزة بقذائف "الياسين 105".

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