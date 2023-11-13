كنعان بعد جلسة لجنة المال: "حكي ما عليه جمرك" والمفيد هو ما نقوم به للحؤول دون صدور موازنة كارثية

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع لجنة المال لدرس واقرار مشروع موازنة العام 2024، الى أننا "أنهينا مجموعة المواد المتعلقة بالتعديلات على رسم الطابع المالي بعد مواد ضريبة الدخل، وبدأنا بمناقشة المواد المتعلقة بتعديل الغرامات، وأتوقّع ان ننهي مواد القانون الاثنين المقبل لننتقل الى أرقام الموازنة".

ولفت كنعان، الى أن "حكي ما عليه جمرك، أمّا المفيد فهو ما نقوم به بلجنة المال للحؤول دون صدور هذه الموازنة الكارثية بمرسوم في حال تخلف مجلس النواب عن مناقشتها وتعديلها او اسقاطها"، مشدداً أننا "علّقنا مواداً تزيد الغرامات سنوياً ٤٠ ضعفاً دون تحديد معيار او نوعية أو حجم المخالفة بالاضافة الى مواد تزيد غرامات قانون السير ١٠ اضعاف وزيادات على رسم الطابع المالي تتراوح بين ٣٥ و ١٢٧ مرة".

وأوضح أن "النواب والمشاركون في الاجتماع اعترضوا على عدم أخذ وحدة المعيار بالاعتبار والاهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي لا يتحمل مسؤوليتها المواطن اللبناني"، كاشفاً أن "ما قمنا به اليوم من تعليق وتعديل لمواد تفرض زيادات عشوائية عبر الرسوم والغرامات في وضع اقتصادي ومالي منهار اكبر دليل على اهمية العمل الاستثنائي للجنة المال بأعضائها والمشاركين في جلساتها بمواجهة هذا المشروع وليس بالاكتفاء برفضه اعلامياً".

وحضر الجلسة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل النواب: علي فياض، الان عون، رازي الحاج، ميشال معوض، جميل السيد، راجي السعد، ميشال ضاهر، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، فريد البستاني، سليم عون، ابراهيم الموسوي، طه ناجي، أيوب حميد، ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، نجاة عون صليبا، وضاح الصادق، مارك ضو، غادة أيوب، بلال عبد الله، ملحم خلف.