شكرا لقرائتكم خبر عن 44 جندياً منذ بدء الحرب البرية.. إسرائيل تحصي قتلاها العسكريين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، مقتل جنديين إضافيين في شمال قطاع غزة ليرتفع إلى 44 عدد القتلى الإجمالي في صفوفه بالقطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب البرية على القطاع.

وقال ناطق باسم الجيش لوكالة فرانس برس، إن 44 جندياً قتلوا «داخل غزة خلال الحرب البرية» التي بدأت بعد هجوم غير مسبوق لحماس داخل إسرائيل.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين من الوحدات الخاصة في اشتباكات جرت، الأحد، شمال قطاع غزة، إضافة إلى إصابة آخر بجروح بالغة الخطورة.

وعلى مدار الأيام الأخيرة توغل لواء هارئيل في منطقة القرمان الواقعة بين بيت حانون وجباليا حسب ما قال الجيش.

وأضاف أنه «خلال عملية التوغل تم تدمير بنى تحتية وبينها قاذفات طويلة المدى موجهة نحو إسرائيل، ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع، وفتحات أنفاق ومواقع استطلاع تابعة لحماس».

ويقوم أفراد من الشاباك إلى جانب قوات استخبارية وعملياتية بالعمل مع القوات المتوغلة في قطاع غزة، وذلك لجمع المعلومات وتنفيذ عمليات خاصة، وإجراء استجوابات ميدانية، إضافة إلى القبض على عناصر من حماس من أجل التحقيق معهم في الشاباك، وعند وحدة 504 التابعة لهيئة الاستخبارات في إسرائيل.