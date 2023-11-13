شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء رئاسي أمريكي - إندونيسي مرتقب لبحث حرب غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ.ف.ب

ينوي الرئيس الأمريكي جو بايدن الطلب من نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو خلال لقائهما في البيت الأبيض، الاثنين، زيادة الضغط من أجل التوصل إلى حل للنزاع بين إسرائيل وحركة حماس، على ما ذكر مسؤولون أمريكيون.

هذا الاجتماع كان يهدف في البداية إلى تقريب وجهات النظر قبل قمة بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، في سان فرانسيسكو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك».

لكن مساره تغير مع النزاع الدامي في قطاع غزة. وقال مسؤول أمريكي رفيع للصحفيين، الأحد: «سيكون من الضروري الاستماع إلى وجهة نظر إندونيسيا بشأن النزاع الدائر في الشرق الأوسط.. أعتقد أن الرئيس سيتطلع إلى أن تلعب إندونيسيا دوراً أكبر».

وأضاف أن ذلك سيشمل «قضية وقف إطلاق النار» والأهداف طويلة الأمد مثل حل الدولتين وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح أن بايدن «يريد الانصات باهتمام إلى ما سمعه الرئيس ويدودو» في القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي حول قطاع غزة.

وقال الرئيس الإندونيسي في واشنطن، مساء الأحد، في كلمة بثها التلفزيون إنه سينقل «الرسالة الشديدة اللهجة» التي تم الاتفاق عليها في هذه القمة إلى الرئيس الأمريكي. وأضاف ويدودو: «كما أحمل رسالة محددة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي طلب مني أن أنقلها إلى الرئيس جو بايدن».

«شراكة استراتيجية شاملة»

وفي قمة منظمة المؤتمر الإسلامي، قال إنه دعا إلى تحقيق العدالة للفلسطينيين، وأكد أنه «لا ينبغي استهداف المرافق العامة وأنشطة الإغاثة» وأن إسرائيل «يجب أن تتحمل مسؤولية الفظائع المرتكبة». والأسبوع الماضي، نفت إندونيسيا الاتهامات الإسرائيلية بأن مستشفى في غزة بُني بتمويل إندونيسي تقع تحته أنفاق لحماس ويجاور منصة لشن هجمات صاروخية.

وقال مسؤول أمريكي ثانٍ إنه لمواجهة الصين، سيعلن الرئيسان أيضاً عن «شراكة استراتيجية شاملة»، وهو أعلى مستوى من التعاون بالنسبة لإندونيسيا.

وكشف بايدن عن إبرام اتفاق مماثل مع فيتنام في هانوي في أيلول/ سبتمبر، ضمن الجهود الأمريكية؛ لتعزيز شبكة حلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وحصلت إندونيسيا، مثل العديد من الدول النامية، على قروض واستثمارات صينية ضخمة لبناء مشاريع بنية تحتية.

وسيناقش بايدن وويدودو الذي يغادر السلطة العام المقبل بعد ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات، التعاون الثنائي في مجال المعادن. وترغب الولايات المتحدة في الحصول على المخزون الهائل للنيكل في الأرخبيل، وهو مادة أساسية لإنتاج البطاريات اللازمة لصناعة السيارات، والتي تسيطر الصين إلى حد كبير على سلسلة إمدادها.