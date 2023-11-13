شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الاتصال بابن الرئيس الإسرائيلي في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت زوجة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الاثنين، انقطاع الاتصال مع ابنهما الذي يقاتل داخل قطاع غزة.

وقالت ميشال هرتسوغ لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة.

وأضافت: «لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ بعض الوقت، لكن لدينا أمل»، وفق «سكاي نيوز عربية».

ولم تذكر زوجة الرئيس أي من أبنائهما الثلاثة موجود في غزة. وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 40 من جنودها داخل غزة، منذ بدء عملياتها البرية داخل القطاع قبل أسابيع.