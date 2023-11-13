شكرا لقرائتكم خبر عن «هذا الوقت المناسب».. وزيرة البيئة البريطانية تقدم استقالتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي استقالتها، الاثنين، إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، معللة السبب أن «هذا هو الوقت المناسب للتراجع عن الحكومة».

وفي رسالة إلى سوناك، قالت كوفي: «أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتراجع عن الحكومة».

وأشارت أيضاً إلى أنها تشغل منصب وزيرة منذ عام 2014، وعملت في ظل خمسة رؤساء وزراء محافظين.

وقالت لسوناك: «لقد كان شرفاً لي أن أخدم في حكومتك». ورداً على ذلك، قال رئيس الوزراء: «شكراً لك على رسالتك. أود أن أعرب عن امتناني لك على سنوات خدمتك الوزارية المتفانية وصداقتك لي شخصياً».