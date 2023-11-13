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أبن الرئيس الإسرائيلي مفقود في غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت ميشال هرتسوغ لهيئة البث الإسرائيلية، إن أن "أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة".

وأضافت: "لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ بعض الوقت، لكن لدينا أمل".

ولم تذكر زوجة الرئيس أي من أبنائهما الثلاثة موجود في غزة.


وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 40 من جنودها داخل غزة، منذ بدء عملياتها البرية داخل القطاع قبل أسابيع.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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