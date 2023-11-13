واشنطن ـ ا.ف.ب: أعلن مسؤول أميركي كبير أنَّ الولايات المتحدة ستتعامل مع روسيا باعتبارها «مشاركًا كاملًا» في قمَّة آسيا والمحيط الهادئ التي تعقد هذا الأسبوع في سان فرانسيسكو، رغم الجهود الدبلوماسية الأميركية لعزل موسكو.

وبما أنَّ زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير متوقعة سياسيًّا، فإنَّ نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك سيُمثِّل روسيا في قمَّة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي تعقد من 11 إلى 17 نوفمبر.

وقال مات موراي المكلف ملف أبيك في وزارة الخارجية الأميركية «سيُعامَل بصفته رئيس الوفد وستتاح له الفرصة للمشاركة الكاملة في أحداث الأسبوع».

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة: روسيا ستتمكن من المشاركة بكامل أعمال قمة أبيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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