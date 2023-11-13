انسحاب الجمهوري تيم سكوت من سباق الرئاسة الأميركية

واشنطن ـ ا.ف.ب: انسحب السناتور الأميركي تيم سكوت من السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2024 في خطوة جديدة لأحد خصوم دونالد ترامب.

فقد فشل السناتور عن كارولاينا الجنوبية الذي كان يطمح علنًا لأن يصبحَ أول رئيس جمهوري أسود في تاريخ الولايات المتحدة في إعطاء دفع وزخم لحملته لِيكونَ في طليعة المرشحين الجمهوريين. وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي جمعها موقع «ريلكلير بوليتيكس» المتخصص أنَّه يحلُّ في المرتبة السادسة بين المرشحين لنيلِ بطاقة الحزب الجمهوري مع دعم نسبته 2,5%.

وأعلن سكوت وقف حملته مشيرًا إلى أنَّ الناخبين وجهوا إليه رسالة واضحة. وقال عبر برنامج «صنداي نايت إن أميركا» عبر محطَّة «فوكس نيوز»، «أعلق حملتي. أظن أنَّ الناخبين وجهوا رسالة واضحة وقالوا لي إنَّ الوقت غير مناسب لترشحي الآن». وكان تيم سكوت أعلن في مايو ترشحه رسميًّا بعدما زار ولايات أميركية رئيسية لمدَّة أشهر.

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