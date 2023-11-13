خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد»: الحراك العربي يشكل ضغطاً دولياً لوقف الحرب في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

اتفق خبراء ومحللون سياسيون على أن الحراك العربي خلال الأسابيع الماضية وصولاً إلى القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض، أمس الأول، تُشكل ضغطاً دولياً لوقف فوري للتصعيد والحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

واعتبر الخبراء في تصريحاتهم لـ«الاتحاد» أن الموقف العربي بات «كتلة واحدة» تدفع المجتمع الدولي لتحرك عادل وتغيير وجهة النظر تجاه الحرب، موضحين أن العمل العربي المتكاتف سيعمل على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد مصالحة، ضرورة تكثيف الضغوط والتحركات العربية بالتوازي مع تغير المواقف الدولية لوقف إطلاق النار في غزة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من القرارات المشتركة للقمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الرياض لمواجهة الرؤى الداعمة للتصعيد في القطاع.

وطالب الدكتور محمد مصالحة في تصريحات لـ«الاتحاد» ببلورة موقف عربي حاسم مؤثر على المجتمع الدولي، مشيراً إلى أدوات أخرى يجب استخدامها كأدوات وقنوات ضاغطة يمكنها حلحلة الأزمة وتأتي في إطار التقارب والحراك العربي الدبلوماسي المكثف.

إلى ذلك، وصف المحلل السياسي المصري ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي، التحركات العربية بالحثيثة والقوية والواضحة تجاه وقف التصعيد والحرب في غزة، لافتاً إلى أن التوقعات تشير موقف عربي واضح موجه للأطراف الدولية بأنه لا بديل عن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المدنيين بي، وأن ذلك ظهر جليلاً بعد القمة العربية الإسلامية في الرياض.

وأضاف غباشي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تبلور موقف عربي سيصل لأدوات فاعلة لإدخال المساعدات إلى غزة وإجلاء الجرحى، موضحاً أن الاتصالات العربية الأخيرة عنوانها تبادل الأسرى بين الجانبين والعودة للسلام ووقف إطلاق النار، معتبراً أن التعاون العربي سيصل في نهاية المطاف إلى هدنة دائمة بتنسيق غربي عربي.

وفي السياق ذاته، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية الدكتور جمال واكيم أن وصول التحركات العربية سواء على مستوى القادة أو وزراء الخارجية إلى أرضية مشتركة بشأن قرارات وتفاهمات موحدة هو إنجاز يستحق النظر إليه، لأنه بالطبع يمكنه أن يساعد على التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني.

ولفت الدكتور جمال واكيم في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن المطالبة بتكثيف ومضاعفة إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة باتت ضرورية للغاية وسط تردي الأوضاع والاستغاثات من حدوث كارثة بسبب خروج معظم مستشفيات غزة من الخدمة.