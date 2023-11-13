انضم للقوات البرية المتوغلة في القطاع.. وسائل إعلام: فقدان الاتصال بابن الرئيس الإسرائيلي في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه تم فقد الاتصال مع ابن الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج، داخل قطاع غزة.

ونقلت الهيئة عن زوجة الرئيس الإسرائيلي ميشال هرتسوج، قولها إنها فقدت الاتصال مع ابنها الذي انضم للقوات البرية المتوغلة داخل قطاع غزة.

وقالت ميشال إن ابنها كان من بين الجنود الذين تم استدعائهم من قبل الجيش للحرب في قطاع غزة، لافتة إلى أنها فقدت الاتصال به اليوم الإثنين لكنها لازالت تحاول الاتصال به.

ولم تذكر زوجة الرئيس الإسرائيلي اسم ابنها الذي يحارب في غزة مع امتلاكها لـ 3 أبناء.

وفي وقت سابق، أعلن الاحتلال الإسرائيلي مقتل أكثر من 40 من جنوده خلال العملية البرية داخل قطاع غزة منذ بداية التوغل قبل أسابيع.