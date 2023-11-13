استمرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.. كيف تتأثر الأسعار ؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال مصدران بشعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن مد قرار إعفاء واردات الذهب من الخارج مع العائدين من الخارج، سيساهم في استقرار أسعار الذهب بمصر.

كان مجلس الوزراء قرارا الأسبوع الماضي، أصدر قرار بمد العمل بقرار إعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14 % قيمة ضريبة القيمة المضافة على قيمة المصنعية فقط وليس إجمالي وزن الذهب، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو من العام المقبل 2024.

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن مد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب بصحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية يساهم في استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأضاف ميلاد، أن هذا القرار لن يجعل المتحكم في سعر الذهب محليا هو العرض والطلب لأنه سيخلق وفرة من الذهب بالسوق المحلي.

وأوضح ميلاد، أن بهذا القرار سيعود المتحكم في سعر الذهب محليا هو سعر الذهب في السوق العالمي وسعر الدولار مقابل الجنيه.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة وقياسية قبل إصدار الحكومة قرار إعفاء واردات الذهب مع العائدين من الخارج إلى مصر، نتيجة تكالب المواطنين على الشراء مع تراجع المعروض منه بالأسواق.

واتفق معه، فؤاد أحمد، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان سابق، قائلا: إن قرار إعفاء الذهب الوارد بصحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية يعمل على ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

وأضاف أحمد، في بيان، أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار والحفاظ على قيمة المدخرات، فضلا عن أن الذهب يعتبر زينة وخزينة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي اليوم نحو 2630 جنيها، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.