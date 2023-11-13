ساحة الزفاف امتلأت بالمعزين في "عريس كفر الشيخ" (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شارك أهالي قرية الغنام التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، في جنازة صيدلي توفي يوم حفل زفافه إثر إصابته بأزمة قلبية خلال استقباله المدعوين أثناء مأدبة الغذاء ابتهاجًا بحفل العُرس.

تحولت الساحة المجاورة لمنزل الصيدلي الراحل والتي كانت مخصصة لإقامة حفل الزفاف فيها إلى سرادق عزاء، فيما تقدم والده وأقاربه السرادق لتلقي العزاء فيه وسط إقبال كثيف من أهالي قرية الغنام مسقط رأس العريس، والقرى المجاورة لها.

وأكد محمود علوان، أحد أقارب العريس المتوفي الصيدلي محمود محمد الغنام لمصراوي أن العريس الراحل كان يستقبل المدعوين لحفل زفافه خلال إقامة مأدبة الغذاء ابتهاجًا بالعرس المقرر في نفس اليوم، وخلال تحدثه في الهاتف فوجئوا بسقوطه مغشيًا عليه.

وقال إنه جرى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة التي يعمل به بمدينة سيدي سالم لتوقيع الكشف الطبي عليه لكنه صعدت روحه إلى بارئها عقب وصوله المستشفى ليجرى تشييع جنازته وسط أعداد ماهولة من المشيعين من أيناء مركز سيدي سالم.

وأضاف أن الصيدلي الراحل كان يشهد له الجميع بحسن الخلق وطيب القلب وعقب وفاته انتشر نبأ الوفاة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليتحول موقع التواصل إلى دفتر عزاء فيه.