مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولى رحلات شركة " Tailwind" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الإثنين، أولى رحلات شركة "Tailwind" القادمة من اسطنبول، وعلى متنها 165 راكبًا، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني في إستقطاب وجهات سياحية جديدة خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي، وجرى وضع جدول تشغيل الرحلات بواقع رحلة أسبوعيًا.

وأصدر الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، تعليمات بحسن استقبال الطائرة، وتقديم كافة الخدمات الممكنة لطاقم الطائرة والركاب.

واحتفلت إدارة مطار شرم الشيخ الدولي، بطاقم الطائرة و الركاب، واستقبالهم بالورود، وتوزيع الهدايا عليهم، وتسهيل إجراءات الوصول.