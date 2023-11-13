انقطاع الكهرباء عن مستوطنات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان بعد استهدافها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن عدة مستوطنات عند الحدود مع لبنان انقطعت عنها الكهرباء نتيجة إطلاق الصواريخ من لبنان.

وسبق وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه سيعيد الأمن للجنوب والشمال وسيحقق الانتصار بالقضاء على حماس.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "هذه ليست عملية عسكرية ولا جولة ومستمرون حتى تحقيق الانتصار الساحق".

ومن جانبه قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن الضغط الدولي يزداد عليهم من أجل إنهاء الحرب والعدوان على قطاع غزة.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمامه أسبوعان للحسم، قبل أن يصبح الضغط الدولي مؤثرا.