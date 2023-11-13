الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد النقابة العامة لأعمال النقل الجوى

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى وفداً من النقابة العامة لأعمال النقل الجوى وعدداً من رؤساء اللجان النقابية وممثلى النقابة، برئاسة أحمد الرفاعى رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوى.

وتضم النقابة العامة لأعمال النقل الجوى ٤٣ ألف عضو، وعشرين لجنة نقابية، من بينها الهيئة العامة للأرصاد الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوى، والخدمات الجوية، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر الطيران، والملاحة الجوية، والشحن الجوى، والصيانة والأعمال الفنية، والخدمات الجوية وغيرها. وتقدم النقابة الخدمات الصحية والاجتماعية ورفع مستوى الاقتصادى والمهنى للعاملين بها.

واستقبل الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى المستشار محمود فوزى، والذى بدأ اللقاء بترحيبه لوفد النقابة العامة لأعمال النقل البرى بمقر الحملة الرسمى بمحافظة القاهرة، معبراً عن سعادته بوفد النقابة، مشيداً بدور النقابة فى تقديم خدماتها الصحية والاجتماعية والعمل على رفع المستوى الاقتصادى والمهنى للعاملين بها، والعمل على رفع المستوى الاقتصادى والمهنى للعاملين بالنقل الجوى، وصيانة المطارات بما فى ذلك التسهيلات الملاحية والجوية، وكالات السفر والسياحة، والطيران المدنى، وصياغة وإصلاح وسائل النقل الجوى وتدريب الطيارين وعمال خدمات الطيران. مشيراً إلى أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى قد أولى اهتماما واضحاً بقطاعى السياحة والطيران اللتان تساهمن بشكل كبير فى اقتصاد الدولة المصرية. وعمل على تحقيق الأمن والاستقرار للدولة المصرية الذى يؤثر بشكل كبير على جميع القطاعات وبخاصة قطاعى السياحة والطيران.

من جانبه، عبر وفد النقابة العامة لأعمال النقل الجوى عن سعادتهم بتواجدهم بمقر الحملة الرسمى للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، مشيرين إلى أن النقابة تعمل على تواصل دائم وفعّال مع أعضائها، مؤكدين على قيامهم بدورهم الوطنى فى توعية المواطنين وبخاصة العاملين بقطاعى السياحة والطيران بالمشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الدستورى القادم لصالح الوطن.