شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر": الرئيس السيسي الأجدر لقيادة البلاد من أجل البسطاء والوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أشرف أبو المحاسن، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاد مصر خلال فترة صعبة من تاريخها، مشيرا إلي أن الإنجازات التي حققها للبلاد كانت كبيرة وعديدة وفي مختلف المجالات والقطاعات علي مدار السنوات الماضية.

وشدد "أبو المحاسن"، على أهمية الدعم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار في مصر وفى المنطقة العربية لقد عاهدتنا وصدقناك يا سيادة الرئيس، عندما رأينا 30 مدينة جديدة من أجمل وأبهى المجتمعات العمرانية في العالم، تتناثر في كل ربوع المحروسة وتضيف أكثر من 10 تريليونات جني لأصول الدولة المصرية، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، جموع المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم استقرار الدولة المصرية.

وأشار اللواء أشرف أبو المحاسن، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الأجدر والأكفأ بتولي هذه المسئولية للحفاظ علي مقدرات الوطن ومن أجل حماية البسطاء، لافتا إلي إن حزب مصر أكتوبر يؤيد ويبايع المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من أجل تاريخٍ نريد أن نحفظه، ومستقبل يحمل لنا كل النماء والتقدم والازدهار لوطننا الغالى وشعبنا العظيم.