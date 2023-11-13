قوى الأمن عمَّمت صورة أحد أفراد عصابة سلب بقوة السلاح الذي ألقت القبض عليه في صحراء الشويفات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "بنتيجة المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي كافّة للحدّ من مختلف الجرائم في كل المناطق اللبنانية، وبعد أن تعرّض أحد المواطنين لعملية سلب مبلغ /14/ ألف دولار أميركي في محلّة غاليري سمعان من قبل شخصين مجهولَين، بعد أن أوهماه ببيعه عملة رقميّة، تمكّنت شعبة المعلومات بتاريخٍ سابق، من توقيف الرأس المدبّر للعصابة، ويدعى: م. ز. (من مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)".

وكشفت المديرية، أنه "على إثره، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في الشّعبة للعمل على توقيف سائر أفراد العصابة التي يترأّسها هذا الأخير، ومن خلال التحريّات والاستقصاءات، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف أحد أفراد العصابة، بكمينٍ محكم في محلّة صحراء الشّويفات، ويدعى: ع. ز. (من مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب وسرقة ومخدّرات".

ولفتت الى أنه "خلال التحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السّلب ومنها سلب المواطن في "غاليري سمعان"، بالاشتراك مع الموقوف الأوّل. كما اعترف بتعاطي المخدّرات".

وعمّمت المديريّة العامّة صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعماله التّوجّه إلى فرع معلومات جبل لبنان، الكائن في محلّة جسر الباشا، أو الاتّصال على الرقم ٠١٥۱۳۷۳۲ لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.