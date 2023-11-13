ادرعي: الجيش الاسرائيلي رد بقصف مدفعي نحو مصادر الاطلاق من جنوب لبنان

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي بانه نفذ غارات على مواقع اطلاق قذائف في جنوب لبنان، واستهدف مقاتلا شارك في عملية الاطلاق نحو إسرائيل. كما قصفت دبابة اسرائيلية خلية حاولت اطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو منطقة بلدة شتولا قبل قليل.

ولفت الجيش الاسرائيلي الى انه خلال ساعات اليوم أطلق مقاتلون القذائف نحو عدة مناطق على الحدود الشمالية، وقد ردت الجيش الاسرائيلي بقصف مدفعي نحو مصادر الاطلاق.