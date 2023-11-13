اعلن المكتب الإعلامي لحكومة "حماس" في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل إن "إجمالي عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 11240 اليوم الاثنين".
وأضاف المكتب أن "الحصيلة منذ السابع من تشرين الأول تشمل 4630 طفلا و3130 امرأة".
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي في غزة: حصيلة الهجوم الإسرائيلي ترتفع إلى 11240 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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