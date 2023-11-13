المكتب الإعلامي في غزة: حصيلة الهجوم الإسرائيلي ترتفع إلى 11240 قتيلا

اعلن المكتب الإعلامي لحكومة "حماس" في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل إن "إجمالي عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 11240 اليوم الاثنين".

وأضاف المكتب أن "الحصيلة منذ السابع من تشرين الأول تشمل 4630 طفلا و3130 امرأة".