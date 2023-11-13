كتائب القسام: استهدفنا دبابتين للجيش الاسرائيلي شمال بيت حانون بقذائف الياسين 105

اعلنت كتائب "القسام" عن استهدف دبابتين للجيش الاسرائيلي شمال بيت حانون بقذائف الياسين 105. كما اعلنت قنص جدي اسرائيلي شمال بيت حانون، وتم اصابته إصابة مباشرة. الى ذلك، اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني بان "محيط مستشفى القدس ما زال يشهد إطلاقا كثيفا للنار ووجودا للآليات الإسرائيلية"، واوضح بان "طواقمنا محاصرة مع المرضى والجرحى في مستشفى القدس دون كهرباء ولا ماء ولا طعام".

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