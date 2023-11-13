وفاة ماريان الشقيقة الكبرى لدونالد ترامب عن 86 عاما

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن شخصين مطلعين لم تسمهما، أن ماريان ترامب باري، الشقيقة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب توفيت عن عمر ناهز 86 عاما. والراحلة كانت قاضية اتحادية سابقة.

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