زوجة الرئيس الإسرائيلي تكشف عن فقدان الاتصال بابنها الذي يقاتل في غزة

كشفت زوجة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن انقطاع الاتصال مع ابنهما الذي يقاتل داخل قطاع غزة.
واوضحتت ميشال هرتسوغ لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن "أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة". وأضافت: "لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ بعض الوقت، لكن لدينا أمل".
ولم تذكر زوجة الرئيس أي من أبنائهما الثلاثة موجود في غزة.
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