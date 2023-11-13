شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الإسباني يصوّت على إعادة تعيين سانشيز الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد- أ.ف.ب

يصوت البرلمان الإسباني، الخميس، على إعادة تعيين رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، الواثق بالحصول على الغالبية المطلقة بفضل دعم النواب الانفصاليين الكتالونيين مقابل مشروع عفو يثير الجدل.

وتبدأ المناقشات الأربعاء في الساعة 11:00 ت.غ، قبل تصويت على الثقة مقرر، الخميس، وفق ما أعلنت رئيسة مجلس النواب فرانسينا ارمينغول للصحفيين.

وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، نجح سانشيز الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ حزيران/ يونيو 2018، في أن يجمع حوله أحزاباً سياسية تمثل غالبية النواب. وبفضل دعم اليسار المتطرف الذي يحكم بالتعاون معه منذ ثلاثة أعوام، إضافة إلى أحزاب إقليمي الباسك وكتالونيا وحزب صغير في جزر الكناري، يستطيع سانشيز الذي حل ثانياً في الانتخابات التشريعية في 23 تموز/ يوليو، أن يعول على أصوات 179 نائباً، علماً أن الغالبية المطلقة تبلغ 176.

وحظي سانشيز بتأييد سبعة نواب يمثلون حزب الانفصالي الكتالوني كارليس بوتشيمون، مقابل وعد بأن يقر البرلمان قانون عفو عن انفصاليين ملاحقين أمام القضاء بتهمة الضلوع في محاولة انفصال كتالونيا عام 2017. لكن هذا الإجراء يثير انقساماً حاداً في المجتمع الإسباني.

والأحد، تظاهر مئات الآلاف في مختلف أنحاء إسبانيا رفضاً لهذا القانون، بدعوة من الحزب الشعبي، أكبر أحزاب المعارضة الذي تصدر زعيمه ألبرتو نونييس فيخو نتائج الانتخابات التشريعية، لكنه أخفق في تأمين دعم كاف في البرلمان لتعيينه رئيساً للوزراء.